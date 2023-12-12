Все гениальное — просто: женщина отомстила мужу за ненужный подарок

Он ей преподнес на Рождество строительный пылесос, указывает Lenta.ru. Видя недоумение жены, признался — пылесборник пригодится ему в гараже. И добавил — нужно дарить друг другу поллезные подарки.
Женщина разозлилась. На следующее Рождество она упаковала в праздничную обертку рулон туалетной бумаги. Теперь настала очередь обижаться и злиться мужу. Но жена припомнила его фразу о полезности подарков.
В сети такой поступок назвали гениальным. Кстати сказать, родственники супруга одобрили поступок женщины.
Между тем есть несколько способов просто и красиво упаковать подарок к Новому году. Вот один из них.
Как упаковать подарок любой формы в пакет из бумаги
Что нужно:
- Упаковочная бумага
- Ножницы
- Двусторонний скотч
Как упаковать:
1. Разложите бумагу лицом вниз. Сверху разместите подарок и загните боковую сторону бумаги. Отмерьте столько упаковки, чтобы она полностью покрывала подарок. Потом разрежьте бумагу по намеченной линии.
2. Уберите подарок. Проклейте один край бумаги скотчем. Противоположную сторону загните примерно к середине. Сверху приклейте ту сторону, на которой скотч.
3. Загните нижний край на несколько сантиметров. Затем разогните и согните эту часть бумаги по бокам так, чтобы получились треугольники. Их середина должна приходиться на намеченный сгиб.
4. Загните верхний уголок получившейся фигуры к середине. Нижний уголок загните так, чтобы он немного перекрывал верхний.
5. Загните внутрь краешек нижнего треугольника. Приклейте его на верхний. Разложите пакет и положите в него подарок. Потом дважды заверните открытый край пакета и закрепите скотчем.