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Жизнь

Все еще паводок, новая стоимость проезда и ажиотаж с водой. Что произошло в Алтайском крае 3 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 3 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Виктор Томенко опубликовал снимки из затопленного Михайловского района и рассказал о компенсациях. Кроме того, губернатор обсудил ситуацию с паводком с Владимиром Путиным.

◆ 7 дорог в Алтайском крае остаются перекрытыми из-за талых вод.

◆ Барнаульцы массово скупают в магазинах воду во время паводка вода из-под крана приобрела непривычный цвет и запах.

◆ Бывший мэр Славгорода Сергей Горбунов, осужденный за взятки почти на 9 лет колонии строгого режима, потребовал у чиновников компенсацию за незаконную отставку. И суд удовлетворил его требования — правда, сумму уменьшили в 800 раз.

◆ Министр культуры региона Елена Безрукова рассказала, какие новинки ждут в этом году гостей Шукшинских дней на Алтае.

◆ В Барнауле все-таки повысят стоимость проезда в общественном транспорте — с 1 мая. Координационный совет по ценообразованию уже предложил новые тарифы.

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