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Жизнь

Все для туристов: на Чуйском тракте приостановят ремонтные работы на выходных

Алтайские дорожники приостановят ремонтные работы на Чуйском тракте на выходных. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Ремонт дороги. Дорожный знак.
Ремонт дороги. Дорожный знак.
altapress.ru

Дорожники ограничат ремонтные работы с пятницы по воскресенье - с 19 по 21 мая. Это необходимо для пропуска транспорта по федеральной автодороге в туристический сезон.

Так две полосы откроют в Красногорском районе, где выполняют тонкослойное покрытие дороги. А ремонтные работы на мосту через реку Лосиха в Первомайском районе перед селом Баюновские Ключи остановят до конца лета.

На данный момент в Алтайском крае выполняют капитальный ремонт на шести участках общей протяженностью 45 км. В планах - увеличить количество полос с двух до четырех в пяти алтайских районах.

В Республике Алтай ремонтируют мосты в селе Майма и в Кош-Агачском районе.

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