Все для тебя! Барнаульцы могут заказать Стаса Михайлова прямо к себе на праздник

Конечно, Стас Михайлов придет не настоящий, а только артист в маске. Однако для кумиров это будет очень большая радость.
"Mузыкaльнoе поздрaвлeние пoдходит для любoго вoзpacта", говорится в объявлении.
Заказать звезду можно по демократичной цене, которая начинается от двух с половиной тысяч рублей.
При этом программу может выбрать сам заказчик.
Ранее сообщалось, что в Барнауле можно получить поздравления от африканцев.
Они смогут спеть любую песню на ваше усмотрение.
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