Время добрых дел. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Овны, попробуйте больше доверять. Особенно своим детям, ученикам. Не давите, разговаривайте спокойно. Давайте поручения и не контролируйте выполнение. Верьте, они справятся.
Тельцы, занимайтесь дизайном интерьера. Жилищные вопросы, возможно, не получится быстро решить. Не торопитесь. Все отложенные дела скоро снова попадут в поле вашего внимания.
Близнецы, самое время заняться своим внешним видом, гардеробом, настроением. Осваивайте нетрадиционные методы оздоровления и энергетические практики.
Раки, неделя для вас, возможно, не будет такой продуктивной, как хотелось бы. Не торопитесь сделать все дела, иначе останетесь без сил. До середины четверга держите спокойный темп.
Львы, в понедельник отдыхайте или хотя бы разгрузите себя по максимуму. Вас теперь будут интересовать семейные, внутренние вопросы. Попробуйте больше помогать другим.
Девы, у вас есть шанс хорошо поправить здоровье. Если правильно расставить приоритеты. Чрезмерные амбиции, стремление к авторитетам может этому помешать.
Весы, не заводите мимолетных романов, интриг. Адекватно не сможете оценить обстановку. Попадете в неприятную ситуацию. Обратите внимание на тех, кому требуется помощь.
Скорпионы уже почувствовали себя веселее, энергичней. Внедряйте ваши идеи в рабочий процесс. Отношения пока оставьте в покое. На коллег по работе сильно не наезжайте. У них нет сейчас столько энтузиазма, сколько у вас.
Стрельцы, займитесь правильным питанием детей, обратите внимание и на свое. Прививайте полезные привычки. Избегайте крайностей в общении.
Козероги, ваши смелые мечты сейчас могут испортить отношения. Мечтать полезно. Но никто не должен пострадать при их исполнении.
Водолеи, не напрягайтесь из- за финансовой стороны дела. Не устраивайте конфронтацию с партнером. Споры, настаивание на своей позиции - не ваш метод.
Рыбы, осторожнее обращайтесь с деньгами. Питайтесь правильно. Избегайте фастфуда, искусственной еды. Постарайтесь оставаться добрыми , мудрыми в своей речи.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.