Врачи встали и исполнили гимн страны, узнав имя новорожденного ребенка

Родители проживают в Перми. Двух старших дочерей зовут Мария и Эвелина, указывает Газета.Ru.
Супруги поинтересовались у девочек, как они относятся к имени младшей дочери.
Россия появилась на свет с весом 3920 граммов. Врачи, узнав имя девочки, исполнили гимн страны. Во всяком случае, так рассказывают счастливые родители.
При этом владеющий миром родился в Сибири.
Ранее в бийском ЗАГСе назвали самые необычные имена детей.
Самыми популярными именами для мальчиков по-прежнему остаются Артем, Александр и Михаил. За 2022 год в Алтайском крае было зарегистрировано 1 302 детей с такими именами.
Из необычных мужских имен сотрудники ЗАГСа называют Гордей, Назар и Евсей.
Женские имена тоже почти не изменились - София или Софья, Полина и Варвара. Необычные женские имена - Аврора, Агния и Теона.
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