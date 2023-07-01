Врачи опасаются, что сын Михаила Ефремова может остаться инвалидом - новые подробности

Врачи борются за жизнь сына Михаила Ефремова Николая, который упал с третьего этажа. Медики опасаются, что он может остаться инвалидом. Об этом сообщает StarHit.

По данным источника, у 31-летнего Николая тяжелые травмы - переломы бедра и костей таза, к тому же наблюдается большая кровопотеря. На данный момент он находится в коме.

Специалисты дают неутешительные прогнозы. Николай Ефремов может остаться инвалидом, ему понадобится очень тяжелая многомесячная реабилитация.

Молодой человек перенес уже две операции. Ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии.

Источник сообщает, что после падения у Николая не было признаков алкогольного или наркотического опьянения. Однако стало известно, что ранее актер неоднократно обращался за медицинской помощью, предварительно, из-за употребления спиртных напитков и вредоносных веществ, сообщает MK.RU.

Напоминаем, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа.

Николай пошел по стопам отца, за что СМИ прозвали его звездным наследником. Он начинал как участник знаменитой шоу-группы «Непоседы». А затем снимался в нескольких известных картинах, таких как «Книга мастеров», «Духless», а также многочисленных сериалах.