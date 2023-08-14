Врачи не поддержали ограничения продаж препаратов для аборта

Большинство врачей против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Это приведет к криминальным абортам, смертности матерей и большему отказу от детей.

Часть медиков в нейтральной позиции, а некоторые одобрили инициативу, сообщает РБК.

45% врачей считают, что только мнение женщины должно решающим в отношении аборта, а 33% - что это должно быть решение пары.

5% высказались, что экстренная контрацепция стоит наравне с медикаментозным абортом и ее следует запретить. Но большая часть врачей за что, что продажу этих препаратов не стоит жестко контролировать.

Для профилактики нежелательной беременности, по мнению врачей, нужно проводить просветительскую работу, повысить выплаты матерям - одиночкам, построить больше детских садов и школ. А также ввести уроки секс - просвещения в школах и университетах.

Ранее в России хотят усложнить проведение абортов подросткам.