12 февраля
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Жизнь

Врач рассказал о худшем времени для кофе

Врач-стоматолог Даз Сингх рассказал, что пить кофе сразу после пробуждения — худшее время для напитка. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кофе.
Кофе.
unsplash.com

Если часто пить кофе по утрам, то это повышает риск развития эрозии эмали, а также появления пятен на зубах.

Сингх пояснил, что кофеин имеет низкий pH и кислую среду. Если выпить кофе, а после этого почистить зубы, то начинается реакция, которая размягчает эмаль. Постепенно зубы могут разрушиться.

Также кофе после пробуждения может вызвать зубной налет. Белки и сахар провоцируют пленку на зубах и неприятный запах изо рта.

Ранее эндокринолог рассказала, почему нельзя смотреть сериалы во время еды.

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