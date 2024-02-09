Врач рассказал о худшем времени для кофе

Если часто пить кофе по утрам, то это повышает риск развития эрозии эмали, а также появления пятен на зубах.
Сингх пояснил, что кофеин имеет низкий pH и кислую среду. Если выпить кофе, а после этого почистить зубы, то начинается реакция, которая размягчает эмаль. Постепенно зубы могут разрушиться.
Также кофе после пробуждения может вызвать зубной налет. Белки и сахар провоцируют пленку на зубах и неприятный запах изо рта.
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