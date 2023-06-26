Впихнуть невпихуемое. Бийские строители наступают на грабли барнаульских коллег

Третью девятиэтажку планируется втиснуть между двумя уже существующими в районе «Зеленого клина» в Бийске. Проживающих в них людей это известие, мягко говоря, не обрадовало. Об этом altapress.ru рассказал один из жильцов дома №201 по ул. Советской.

Ни солнца, ни погребов, ни парковок

Жители домов №201 и №203 по ул. Советской, между которыми застройщик и намерен поместить новую многоэтажку, выступили против строительства. Они указывают на то, что новый дом ухудшит инсоляцию, которой жильцам первых этажей и так не хватает.

Кроме того, просвет между новой девятиэтажкой и одним из соседних домов может составить, по словам собеседника altapress.ru, всего 1,5 м. К застройщику также возникли вопросы насчет пожарных проездов, судьбы расположенных поблизости погребов и парковок.

Согласно данным 2ГИС, на месте будущей стройплощадки сейчас располагается бесплатная наземная парковка на 30 автомобилей.

Советская 201/1, Бийск. Скриншот.

Строительство и протест

Как рассказал источник, на жителей домов №201 и №203 вышел представитель застройщика, инициировавший собрание жильцов. Оно прошло 2 июня в пятницу. Там жильцам показали план территории, рассказали, как будет выглядеть новый дом, пообещали обустроить рядом детскую площадку.

Однако это собравшихся не убедило. За выходные жильцы одного только 201 дома собрали порядка 200 подписей под документом, в котором выражали свое несогласие с возведением новой высотки. Обращение с просьбой повлиять на ситуацию было направлено в Генпрокуратуру РФ, которая передала информацию в бийский отдел архитектуры и градостроительства.

Советская 201/1, Бийск. Максим Стрелковский.

Представители жильцов встретились с начальником отдела — Инной Шарабариной. По словам собеседника altapress.ru, она пообещала постараться соблюсти баланс интересов, однако при этом отметила, что собственник участка вправе вести на нем разрешенную деятельность.

Стройка, которой нет

Со ссылкой на слова Инны Шарабариной, сообщается, что проект строительства пока не утвержден. Также наш источник передает слова представителя застройщика, который заявил, что «проект на подписи», не уточнив, на чьей именно. В реестре выданных разрешений на строительство на 2023 год на момент подготовки материала данный участок действительно отсутствует.

Советская 201/1, Бийск. Максим Стрелковский.

Несмотря на это, на месте будущей стройки уже оборудуют площадку для установки подъемного крана, завезены как минимум некоторые его элементы. Официальный ответ отдела архитектуры на обращение жителей ожидается 27 июня.

По словам собеседника altapress.ru, в 2008 году застройщик — компания РДМ — получила разрешение на строительство здесь двухэтажного торгового центра, однако в 2023 году оно было переоформлено на многоэтажный жилой дом. По данным кадастровой карты, на участке действительно разрешено строительство многоэтажного дома, последнее внесение сведений в нее датируется 28 марта текущего года.

Советская 201/1, Бийск. Скриншот.

Что известно о застройщике

По словам источника, застройщиком выступает компания «РДМ». По данным Ruprofile, в Алтайском крае зарегистрировано две строительные компании с похожим названием. Одна из них называется «Специализированный Застройщик «РДМ», ее учредителем является «Специализированный Застройщик «Компания РДМ».

Обе фирмы зарегистрированы по адресу: пер. Николая Гастелло, 6. Среди учредителей последней фигурирует Евгений Тиуков, в 2017 году избранный депутатом бийской гордумы от партии «Справедливая Россия». Ему принадлежит 25% РДМ, кроме того, он значится учредителем еще 18 компаний, часть из которых уже ликвидирована.

Советская 201/1, Бийск. Скриншот.

Еще одним учредителем выступает Вячеслав Агапушкин. Ему также принадлежит 25%. Бийчанин с таким именем в 2020 году стал бронзовым призером первенства России по самбо среди молодежи до 23 лет в весовой категории свыше 100 кг. Также доли по 25% имеют Алексей Черных и Гелена Новикова.

На сайте компании указано, что она построила многоквартирный жилой дом по ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 37, и ТЦ «Активный отдых», а сейчас возводит шестиэтажку на ул. Ударная, 6.

Ударная, 6. Скриншот.

Опасное положение

Сложившаяся ситуация может привести к росту социальной напряженности с неизвестным исходом. Напомним, в 2021 году в Барнауле произошел скандал на почве аналогичного события: жильцы двух многоэтажных домов на ул. Гущина выступили против строительства новой высотки прямо у них во дворе.

Дошло до того, что строителей забрасывали яйцами из окон. В итоге комитет по архитектуре, строительству и развитию Барнаула отозвал у компании «Регионстрой» разрешение на строительство. Та начала оспаривать это решение в суде, однако затем добровольно отказалась от разбирательства без объяснения причин.

Суд, Фемида. unsplash.com.

Впрочем, есть и обратные примеры. Так, например, в 2016 году до Верховного суда дошло разбирательство, в ходе которого жители трех домов пытались остановить возведение высотки на ул. Взлетная, 38 в Барнауле, но потерпели поражение.