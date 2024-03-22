22 марта
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Жизнь

Впервые после бубонной чумы население планеты резко сократится. Причина

Численность населения Земли начнет сокращаться.

Чума.
Чума.
unsplash.com.

Это произойдет в ближайшие десятилетия. И впервые не только со времен пандемии чумы 1346–1353 годов, но и в первый раз по естественным причинам, не связанным с пандемией, сообщает РБК со ссылкой на исследование авторитетного медицинского журнала Lancet.

Причина — резкое падение рождаемости, казывает «Фонтанка».

Факт

Из-за чумы, известной как «черная смерть», население Земли сократилось с 400 до 350 млн человек.

Захоронение

Ранее крупнейшее захоронение жертв чумы раскопали археологи.

Это произошло в Нюрнберге (ФРГ). Исследователи обнаружили 8 ям. Каждая заполнена сотнями скелетов взрослых, детей и младенцев. Специалисты также извлекли из земли обломки керамики и серебряные монеты.

Некоторые из скелетов оказались окрашены в зеленый цвет. Дело в том, что над захоронениями были построены металлургические заводы. Из-за отложений предприятий скелеты получили такой оттенок.

Подобного открытия никогда раньше не происходило.

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