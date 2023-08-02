2 августа
﻿
Жизнь

Войска дяди Васи. Вспоминаем, как по-семейному отмечали День ВДВ в Барнауле ровно год назад

Пока главный праздник Воздушно-десантных войск только готовится развернуться в Барнауле, предлагаем посмотреть, как он прошел в городе ровно год назад.

День Воздушно-десантных войск 2022.
День Воздушно-десантных войск 2022.
Анна Зайкова.

В 2022 году Воздушно-десантные войска отмечали 92-летие и вышли на улицы после пандемии.

По традиции праздник начался на площади Ветеранов с возложения цветов, а затем начались показательные выступления.

Виновники торжества с гордостью и радостью позировали для фото. Многие десантники пришли с женами и детьми - атмосфера у праздника была семейная.

После торжественной части у "Дома афганцев" главное действо перенеслось к площади Победы. Некоторые женщины несли портреты погибших сыновей.

А после "голубые береты" распространились по всем уголкам Барнаула.

Фоторепортаж с отчетом о том, как прошло событие в этом году, выйдет на altapress.ru в ближайшее время.

Войско дяди Васи - шутливая расшифровка ВДВ, названная именем генерала Василия Маргелова, который до 1979-го года командовал воздушно-десантными войсками СССР.

Ранее мы рассказывали, как пройдет День ВДВ в Барнауле - полная программа.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость