Война в цифрах. Сколько погибших, пленных и раненых среди израильтян и палестинцев

Погибшие
260 тел спасатели обнаружили на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа. Там в ночь с 6 на 7 октября проходил музыкальный фестиваль Nature Party под открытым небом. Часть участников фестиваля захватили в плен.
Общее число погибших в Израиле превысило 700 человек. Армия потеряла 73 бойца.
В секторе Газа после ответных ударов погибли 424 человека.
400 палестинских боевиков убиты.
Пленные
ХАМАС захватили в заложники более 100 граждан Израиля, в их числе высокопоставленные военные.
Также десятки палестинских боевиков арестовали на территории Израиля.
Раненые
В Израиле госпитализировали 1104 человека: 200 тяжело раненых и 226 в состоянии средней тяжести.
Минздрав Палестины заявил о гибели 232 палестинцев, и о получивших ранения 1697 гражданах.
Ранее Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе.