Война в цифрах. Сколько погибших, пленных и раненых среди израильтян и палестинцев

На территории Израиля вблизи сектора Газа продолжаются боевые действия между военными и палестинскими боевиками группировки ХАМАС. Что известно о жертвах конфликта к этому часу, расскажет altapress.ru .

Погибшие

260 тел спасатели обнаружили на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа. Там в ночь с 6 на 7 октября проходил музыкальный фестиваль Nature Party под открытым небом. Часть участников фестиваля захватили в плен.

Общее число погибших в Израиле превысило 700 человек. Армия потеряла 73 бойца.

В секторе Газа после ответных ударов погибли 424 человека.

400 палестинских боевиков убиты.

Пленные

ХАМАС захватили в заложники более 100 граждан Израиля, в их числе высокопоставленные военные.

Также десятки палестинских боевиков арестовали на территории Израиля.

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Раненые

В Израиле госпитализировали 1104 человека: 200 тяжело раненых и 226 в состоянии средней тяжести.

Минздрав Палестины заявил о гибели 232 палестинцев, и о получивших ранения 1697 гражданах.

Ранее Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в Израиле и Газе.