Восстановлено движение общественного транспорта в Барнауле

Как сообщает "Барнаул", движение электротранспорта восстановлено по всем маршрутам.
Ранее отмечалось, что отключение электроэнергии затронуло и железнодорожные пути.
Как сообщалось ранее, движение трамваев в столице Алтайского края было приостановлено из-за отключения электроэнергии в некоторых районах города. Ситуацию удалось исправить.
Как сообщает "Барнаул", движение электротранспорта восстановлено по всем маршрутам.
Ранее отмечалось, что отключение электроэнергии затронуло и железнодорожные пути.
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