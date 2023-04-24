Волшебное северное сияние, вызванное магнитной бурей, увидели в российских городах

Над Москвой и Санкт-Петербургом появилось невероятное северное сияние, вызванное магнитной бурей, в ночь на 24 апреля.

Северное сияние — достаточно редкое природное явление, особенно в столичных городах России. Это волшебное зрелище россияне наблюдали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Местные жители успели запечатлеть красоту неба.

Life сообщает, что специалисты связывают северное сияние с большим выбросом на Землю солнечной массы. Причиной красивого природного явления стала сильная магнитная буря.

Помимо культурных столиц красочное небо наблюдали жители Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода, а также других городов, расположенных до 53-го градуса северной широты.

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