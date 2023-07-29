Волшебная сила искусства: губернатор Томенко принял участие в закрытии Межрегиональной художественной выставки «Сибирь-XIII»

Регион второй раз стал местом проведения такого масштабного события, говорится в телеграм-канале главы АК.
Приз
Приз зрительских симпатий Межрегиональной художественной выставки «Сибирь-XIII» получил алтайский художник Валерий Октябрь с картиной «Суровый Алтай».
Проект
Лучшие произведения выставки в 2024 году станут экспонатами грандиозного выставочного проекта «Россия» в Москве.
Цифры
Выставка начала свою работу в спортивном комплексе «Титов Арена» 5 июля.
Участие в ней приняли 713 профессиональных художников и искусствоведов из Сибирского федерального округа (СФО).
В экспозицию вошло почти 1500 искусствоведческих публикаций, произведений живописи, скульптуры, монументального, храмового и театрально-декорационного искусства.
Представленные экспозиции были размещены в «Титов Арене» на площади в четыре тысячи квадратных метров.
Лучшие работы мастеров Сибири увидели почти 40 тыс. человек.
Самым рекордным стал предпоследний день работы выставки — накануне в "Титов Арене" побывало более 4 тыс. человек.
Выставком
Ранее сообщалось, как в Барнауле отбирали картины со всей Сибири для крупнейшей в истории края выставки. В работе межрегионального выставкома участвовали представители секретариата Союза художников России из Москвы, руководители всех сибирских отделений Союза художников России и ведущие искусствоведы региона – всего 19 человек.