Волос яка и роскошные платья. Как в семье Намдаковых делают волшебных кукол и где их можно посмотреть

В краеведческом музее, где накануне открылась выставка кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы», устроили встречу с двумя уникальными мастерицами Доржимой Эрдынеевой и Сырмой Базаржаповой — сестрами прославленного художника и скульптора Даши Намдакова. Они рассказали, как работают над своими произведениями искусства.

Древняя семья

Семья Намдаковых принадлежит к древнему роду кузнецов-дарханов «дархатэ», который дал миру знатных ювелиров, мастеров и художников. Старшие родители — крестьяне, но отец при этом — буддийский художник.

Сестры с трепетом вспоминают, что отец однажды расписывал большую танку для местного дацана и даже доверил детям взять кисти и тоже внести свою лепту, не боясь, что испортят.

Все воспитание в семье ориентировало детей на художественное творчество. Поэтому все восемь детей Намдаковых – четыре брата и четыре сестры - обязательно принимают участие в создании этих уникальных авторских кукол.

Намдаковы жили в глухой забайкальское деревне Укурик, далеко от железной дороги и благ цивилизации. «У нас восточная семья, — говорит Сырма. — Старшие всегда в почете, младшие помалкивают. Мама у нас умела все. Бабушка хорошо шила. Даже если ей сошьют платье, она всегда подгоняла его под себя. Может быть, это нам и передалось. Делали матрасы, одеяла, валяли войлок».

Сырма вспоминает, что старшие братья делали для девчонок деревянные игрушки – оленей, козочек и кукол. А старшие сестры шили одежду из тряпочек.

Первые попытки делать авторских кукол были еще в 2005 году, а в 2012 Даши Намдаков собрал всех, чтобы это занятие стало по-настоящему семейным.

Творческая встреча на выставке кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

До мелочей

В семье Намдаковых всегда делали сувениры, сначала самые простые, зачем все сложнее. Потом захотелось еще большего развития. «Мне подарили книгу с фотографиями авторских художественных кукол, я тогда поняла, какой уровень может быть, — говорит Доржима — Тогда Даши предложил сделать семейный подряд».

В большом родительском доме весь второй этаж отдан под мастерскую. Семья собирается там каждый день. Здесь есть «мужской цех», где проводятся все работы с металлом и отливкой, и «женский цех», где заготовки обретают совершенную красоту.

Доржима в интервью признавалась, что заходя в первый день в мастерскую, становится портным, во второй — парикмахером, в третий — обувщиком. Все в семье помогают друг другу. Каждый делает свою неотъемлемую часть работы. В этом коллективном творчестве рождается искусство куклы.

Творческая встреча на выставке кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Характерная черта кукол Намдаковых — детали, мастера уделяют им огромное внимание: вышивка, кружево, волосы в прическе, расшитые камнями одежды, украшение оружия и лошадей. Вплоть до самых мелочей: «Обувь ведь должна быть не новой, а такой будто наша принцесса уже ходила в ней какое-то время, ее нужно немного потереть», — говорит Доржима.

Почему конь?

Образы кукол придумывает сам Даши Намдаков, он же рисует эскизы. Его стилистика: хрупкость образа, тонкие и гибкие линии, характерная восточная пластика.

Намдаковы часто используют образ лошади. Скотоводов Центральной Азии трудно представить без этих животных. У степных народов табуны лошадей были главным богатством, а конница представляла элиту войска. Всадник, скачущий на коне, - это символ кочевой культуры народов Великой Степи.

Скульптуры «Принцесса» и «Легенда» изображают прекрасных всадниц, сидящих верхом на фантастических единорогах. С ним связано множество легенд, символов и аллегорий. В интерпретации авторов кукол единорог предстает в образе прекрасного белого коня. В древних космогонических представлениях тюрко-монгольских народов культ коня был связан с солярными культами Солнца и Неба, поэтому особо почитали лошадей белой масти.

У бурят широкое распространение получили фольклорные сюжеты с волшебным крылатым конем далитай морин, обладающим магической силой.

Творческая встреча на выставке кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Почему женщина?

Даши Намдаков большую часть творческого процесса возложил на сестер, поэтому совершенно понятно, что чаще всего в коллекции встречаются женские образы. Даже если это воинственная амазонка, в ней много женственности и хрупкости.

Кукла занимает особое место в бурятской культуре. Она неразрывно связана с поклонением культу матери и почиталась как хранительница и покровительница женского плодородия, семьи и детей.

«На мой взгляд, женщина всегда загадка, — сказала на встрече директор музея Наталья Вакалова. — Она всегда остается немного недосказанной». Может быть, поэтому ее образ можно интересно и творчески осмыслить, наградить сакральным смыслом, сделать таинственной и неповторимой.

Творческая встреча на выставке кукол семьи Намдаковых. Анна Зайкова.

Последовательный процесс

Наряды кукол выполнены в традиционном бурятском стиле, украшены этническими орнаментами и узорами.

Сырма и Доржима привезли на творческую встречу несколько кукол, чтобы зрители могли увидеть их не за стеклом. По рядам пошли также куски расшитой ткани, которые присутствующие могли как следует рассмотреть, пощупать и даже понюхать.

Скульптуры содержат многие этнографически точные детали: шелковые голубые халаты тэрлиг, запахивающиеся на правую сторону, длинные ожерелья и височные подвески, монгольские сапожки эрмэг гутул с высокими кожаными голенищами и острыми загнутыми вверх носами и прочее.

Процесс изготовления куклы начинается сразу с нескольких точек. Старшие братья Намдаковы изготавливают каркас, в основном это металл или дерево. Получается грубая фигура на тумбе. Головы делают или папье-маше или режут из дерева. Задача сестер доточить из фигур будущую куклу, смоделировать ее тканями и кожей.

«Мы редко используем готовые ткани, - говорит Доржима. — В основном сами валяем и окрашиваем, что-то тканое, вышитое».

Мать семейства Буда-Ханда Намдакова, несмотря на преклонный возраст, занимается кропотливым делом - обработкой тканей и плетением волос яка для причесок будущих кукол.

Мастерицы не используют фарфор, поскольку считают его слишком выхолощенным — гладким и ровным. По их мнению, лицо должно быть немного незавершенным, где-то нешлифованным, где-то с изъянами, поскольку так оно выглядит живее.

На одну куклу у семьи Намдаковых уходит от двух месяцев до полугода. Доржима говорит, что иногда в семье делают повторы кукол, но скопировать один в один все равно не удается.

Выставка «Ульгер: сказки и грезы» работает в зале АГКМ на ул. Ползунова 39. Она продлится до 25 февраля 2024 года.

Стоимость билетов: взрослый — 200 руб., студенты и пенсионеры — 180 руб., школьники — 150 руб.