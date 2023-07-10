Волонтеры «Росводоканал Барнаул» и пациенты детского онкоцентра сделали игрушки для животных из приюта

Молодые специалисты «Росводоканал Барнаул» две субботы подряд навещают пациентов детского онкологического центра. Волонтеры ресурсоснабжающей организации уже несколько лет сотрудничают с медицинским учреждением и помогают маленьким пациентам.

Не первый год мы поддерживаем ребятишек, борющихся с онкологией. А также дружим с частным приютом для животных «Бусинка». В этот раз мы решили реализовать совместный проект — вместе с детьми сделали игрушки для кошек и собак. Мы показали ребятам, как сделать дразнилки, когтеточки и удочки-дразнилки, и в ближайшее время передадим их подопечным «Бусинки», — рассказал ведущий инженер инспекции водных ресурсов, один из самых активных членов Совета молодых специалистов барнаульского водоканала Алексей Болдырев.

Ребята с энтузиазмом поддержали идею мастер-класса.

Мы волнуемся перед каждым визитом в детское отделение онкоцентра, долго готовимся к этим встречам, чтобы они получались полезными и теплыми. В этот раз мы рассказали о животных, об ответственности человека за братьев наших меньших, затронули и проблему бездомных кошек и собак. Дети рассказали нам о своих домашних любимцах. А затем вместе с нами с удовольствием делали игрушки для подопечных приюта, — поделилась эмоциями инженер инспекции водных ресурсов, член Совета молодых специалистов Юлия Мягкова.

Добровольческие инициативы — важная составляющая социально направленной деятельности предприятий «Росводоканала» во всех городах присутствия. 1 июня 2021 года волонтерское движение федерального оператора ЖКХ обрело бренд — «Росводоканал Добро».