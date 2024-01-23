Волчий спутник планеты: как повлияет январское кармическое полнолуние на людей. И при чем Новый год

Одно продлится три дня — до 27 января, а потом Луна пойдет на спад.
Это полнолуние называют Волчьим. А Солнце и Луна будут находиться в оппозиции друг к другу, указывает marieclaire.ru.
Взрыв эмоций
Полнолуния может усилить эмоции и чувства, предупреждает vc.ru. Это может выражаться в более ярких переживаниях — положительных и отрицательных.
А во взаимоотношениях это может быть внезапный взрыв эмоций, скандал, нежелание идти на компромисс. Выяснение отношений может привести к ссоре.
Вообще, для полнолуний характерна некая тревожность. И Волчье полнолуние не исключение.
Стихии
Возможны пожары, взрывы, ДТП. Полнолуние — время катастроф, аварий и различных неприятностей.
Цикл и Новый год
Полнолуние всегда завершает определенный цикл и те дела, которые мы начинали месяц назад. Поэтому отголоски новогодних праздников достигнут конца января.
Но несмотря на вышеперечисленные "минусы" полнолуния, одна из рекомендаций астрологов гласит — приглашайте на свидания свои половинки. Также не лишним будет знакомиться с понравившимся вам людьми.
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