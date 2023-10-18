Волчихинская ЦРБ распахнула двери после долгого капитального ремонта. Как она выглядит изнутри

Открытие здания Волчихинской ЦРБ после капитального ремонта стало настоящим праздником для местных жителей и сотрудников поликлиники. Его завершения волчихинцы ждали почти год. Как изменилась поликлиника и сколько средств на это потребовалось — в материале altapress.ru.

С новосельем

Здание поликлиники значительно похорошело после ремонта. Фасад побелел, а крыша и окна радуют глаз ярким голубым цветом. На сегодняшний день отремонтировано главное здание поликлиники и детское отделение. Работы продолжаются в инфекционном отделении.

В холле посетителей встречают яркие бабочки и цветы, которые поселились на стенах здания. Коридоры покрасили в спокойные зеленые оттенки и украсили рисунками на тему здоровья. Подождать своей очереди к врачу пациенты могут на мягких диванах.

«Я работаю здесь в стоматологии с 95-го года и приятно видеть, как изменился стоматологический кабинет. Он стал больше, светлее. Появилось новое оборудование, стеллажи для выкладки инструментов, отдельная моечная. Очень удобно!" - радуется медицинская сестра стоматологического кабинет Нина Осетрова.

Помощь в каждое село

Строительство началось 15 ноября 2022 года. На капитальный ремонт было выделено более 45 млн рублей в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«Алтайский край находится в числе первых регионов по доле сельского населения (около 42% - прим. ред.). И оказание медицинской помощи сельскому населению — одна из приоритетных задач правительства края, - заявил врио заместителя министра здравоохранения Алтайского края Виталий Лазарев. - За последние пять лет мы построили более 80 ФАПов, 14 амбулаторий и общих врачебных практик».

В строительство и ремонт учреждений здравоохранения было вложено 17 млрд рублей, что позволило провести капитальный ремонт 882 объектов и 88 построить с нуля за пять лет.

Волчихинская ЦРБ после капитального ремонта Предоставлено altapress.ru

По словам Лазарева, дополнительно в рамках программы модернизации в медучреждения закупили новое оборудование и транспорт. Это 200 машин неотложной помощи и столько же - скорой помощи. А также около 40 машин мобильного ФАПа.

«В тех малочисленных селах, в которых невозможно построить полноценное медицинское учреждение, мы отправляем мобильный ФАП. Так местные жители могут обратиться к врачу и получить помощь», - объясняет врио заместителя министра здравоохранения.

Депутат АКЗС Владимир Лещенко отметил, что последние два года алтайский парламент старается выстроить дружественные отношения с муниципалитетами и найти с главами районов общее решение проблем. «Здравоохранение районов — наше общее детище. Край и муниципалитет должны совместно заботиться о здоровье граждан и создавать необходимые условия», - заявил депутат.

Волчихинская ЦРБ после капитального ремонта Предоставлено altapress.ru

Надежды на лучше

Сотрудники Волчихинской ЦРБ возлагают большие надежды на новое здание и оборудование. Они надеются, что лучше станут не только условия труда для медработников, но и качество медицинского обслуживания. «Чтобы наши пациенты приходили с улыбкой, только ступая на порог», - отмечают сотрудники.

"Очень здорово, что наши пациенты будут лечиться в таком светлом, современном и уютном здании. Хочется, чтобы каждый человек обрел в этих стенах доброту, тепло и, конечно же, здоровье. Практически все готово к работе. Остались мелкие штрихи", - сообщает заведующая поликлиникой Наталья Алехина.

Поликлиника начнет принимать пациентов с 23 октября.