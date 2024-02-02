4 февраля
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Жизнь

Водоканал приступил к очередному этапу модернизации канализационного коллектора

Подрядчики барнаульского водоканала приступили к работам на участке канализационного коллектора №15 в районе пересечения улиц Красный Текстильщик и Антона Петрова. Масштабная модернизация различных участков объекта, который перекачивает стоки трех районов города, планомерно ведется уже более трех лет.

Росводоканал Барнаул.
Росводоканал Барнаул.
Источник: компания Росводоканал Барнаул.

Будет переложено 60 метров коллектора диаметром 1200 мм. Старые железобетонные трубы заменят на полиэтиленовые. На этом участке работы ведутся открытым способом, поэтому организована перекачка стоков, — рассказал директор по капитальному строительству Росводоканал Барнаул Александр Дудкин.

Завершить модернизацию планируется к 28 февраля. На время проведения работ ограничено движения транспорта по улице Красный Текстильщик от 109 до дома 63 по улице Антона Петрова. Приносим извинения за доставленные неудобства.

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