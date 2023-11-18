Водителя трамвая из Барнаула наградили нагрудным знаком отличия первой степени

Стал известен лучший водитель трамвая в Барнауле

Татьяна в профессии уже 24 года. С детства она мечтала стать водителем.

Из трудностей отмечает, что автомобили не всегда уступают дорогу.

Напомним, что первые трамваи в Барнауле вышли на линию в 1948 году.