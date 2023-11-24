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Жизнь

Водители отметили, что на въезде в Бийск пропал мусор

Мусор перестал бросаться в глаза на въезде в Бйиск, сообщает «ЧП Бийск»

Сбор мусора для дальнейшей утилизации.
Сбор мусора для дальнейшей утилизации.
Фото: freepik.

Один из водителей отметил, что раньше туристы и горожане снимали на видео мусорные кучи, которые были на въезде в Бийск. Пропал мусор - пропали и блогеры.

"Главная проблема мусора не в том, что его складируют на свалках вместо переработки, а в том, что его производят в огромных количествах: пакетики, упаковочки, подложки, бутылочки. Две трети моего мусорного ведра занимает разного рода упаковка. Потом мусор поедет на свалку, а оттуда ветром разнесется по округе", - прокомментировала пост пользовательница сети.

Напомним, что ранее у бийских деревьев появился новый "наряд" вместо листьев.

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