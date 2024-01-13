Водить хороводы, смотреть на женщин. 7 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapres.ru придумал, чем заняться на выходных Барнауле: сходить на квартирник, посмотреть на картины, заглянуть в кинотеатр и не только.

В кино

Забавная комедия Хоакина Масона «Спасти Санту» в Галактике — 14 января, 16:50, 12+

Боевик Ренни Харлин о лучшем агенте ЦРУ в отставке «Каменщик» в Галактике — 14 января, 21:55, 18+

Кинотеатр "Мир". altapress.ru

В театр

Спектакль-эскиз «Ныряй!» в Театре драмы — 13 января, 17:00, 16+

Константин Хабенский на репетиции спектакля "Интуиция" в алтайском театре драмы Театр драмы им. Шукшина

На мастер-класс

Посетители выставки «Ульгер: сказки и грезы» смогут создать свою собственную брошь на мастер-классе в Краеведческом музее — 13 января, 15:00, 10+

Мастер-класс. vk.com/agkm1823

На выставку

Выставка алтайского художника Сергея Дыкова «Архетип женщины» в галерее «Республика ИЗО» — до 28 января, чт-вс с 13:00 до 19:00, 16+

Выставка "Архетип женщины" в галерее "Республика ИЗО". vk.com/respublikaizo

В «Шишковку»

Проводы Старого Нового года под звуки гитары, волынки, скрипки и ударных в «Шишковке» — 13 января, 18:00, 12+

В «Изумрудный»

На площадке у визит-центра парка «Изумрудный» отпразднуют Старый Новый год с конкурсами, зимними забавами и приятными сюрпризами — 14 января, 16:00, 0+

Зима в парке "Изумрудном". Анна Зайкова

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