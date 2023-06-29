Во поле красотка стояла. Фото девушек, от которых участники главного агрофорума Алтая не отводили взгляд

Форум «День сибирского поля 2023» прошел, а эффектные снимки остались. Фотокорреспонденту altapress.ru Дмитрию Лямзину было непросто отрывать объектив от улыбчивых участниц и направлять его на красных «Кировцев». Но он нашел выход: время от времени «щелкал» дам вместе с техникой. Посмотрите на результат.