Во поле красотка стояла. Фото девушек, от которых участники главного агрофорума Алтая не отводили взгляд

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Форум «День сибирского поля 2023» прошел, а эффектные снимки остались. Фотокорреспонденту altapress.ru Дмитрию Лямзину было непросто отрывать объектив от улыбчивых участниц и направлять его на красных «Кировцев». Но он нашел выход: время от времени «щелкал» дам вместе с техникой. Посмотрите на результат.
Чуть подробнее прочесть о том, как проходил форум, можно в нашей оперативной фотоподборке.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter