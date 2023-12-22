Внезапно выяснилось, что сильная любовь к людям и оптимизм могут быть симптомом неизлечимого заболевания

Чрезмерное дружелюбие к людям и оптимизм могут быть признаком редкого генетического заболевания, пишет Business Insider.

Это — синдром Вильямса, врожденное и неизлечимое заболевание, рассказала психолог Карен Левин.

У большинства пациентов с этим синдромом проявляются различные патологии сердца. У людей с этим заболеванием — легкая или средняя умственную отсталость. Дети с раннего возраста и до старости сильно нуждаются в социуме и общении, указывает Газета.Ru.

Несмотря на дружелюбный характер, многие пациенты с этим заболеванием страдают от одиночества. Дело в том, что их дружелюбие становится похожим на навязчивость и отпугивает окружающих.

В итоге люди начинают себя чувствовать непонятыми и отвергнутыми.

Ранее психолог назвала плюс и минусы общения с бывшими партнерами.

Остаться с друзьями после расставания - нормальная реакция. Обычно женщина стремится сохранить контакт с парнем, чтобы смягчить боль от расставания.

Однако такая дружба не нужна, если пара рассталась на плохой ноте.

Также дружеские отношения могут затягивать этап горевания и даже усложнить завершение отношений. Если один из партнеров расценивает дружбу как шанс вернуть свою половинку, то такой вариант может травмировать обоих.

Следует проговорить границы дозволенного. Например, как часто, где и когда вы будете встречаться.

Напоследок психолог добавила, что не стоит вспоминать совместные поездки или традиции распавшейся пары.