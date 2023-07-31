Внезапно умер экс-глава закрытого города Росатома

Бывший глава города Трехгорного (Челябинская область) Евгений Сычев скончался на 60-м году жизни, сообщает ura.ru.

Евгений Сычев еще на посту мэра.

Причины смерти не указываются, но известно что это произошло утром 31 июля.

Пост мэра Трехгорного Сычев покинул в июне 2022 года.

После отставки занял пост советника по взаимодействию с органами власти гендиректора градообразующего предприятия — Приборостроительного завода Росатома.

Трехгорный — одно из закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации Росатом.

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