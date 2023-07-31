1 августа
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Жизнь

Внезапно умер экс-глава закрытого города Росатома

Бывший глава города Трехгорного (Челябинская область) Евгений Сычев скончался на 60-м году жизни, сообщает ura.ru.

Евгений Сычев еще на посту мэра.
Евгений Сычев еще на посту мэра.
admintrg.ru

Причины смерти не указываются, но известно что это произошло утром 31 июля.

Пост мэра Трехгорного Сычев покинул в июне 2022 года.

После отставки занял пост советника по взаимодействию с органами власти гендиректора градообразующего предприятия — Приборостроительного завода Росатома.

Трехгорный — одно из закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации Росатом.

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