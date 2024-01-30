Внезапно произошло изменение класса затяжной магнитной бури. Когда врежет шторм

Это особенно почувствовали метеозависимые люди. Плюс ко всему — полнолуние, которое оказывает негативное влияние на здоровье пожилых людей. Но Луна уже два дня идет на спад. А вот магнитная буря продолжается.
Однако уже 30 января, по всей видимости, и магнитная буря утихомирится. Хотя еще 26 января у нее был класс K-Index 4. Но наступило внезапное изменение класса в меньшую сторону.
Ранее мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца. Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.
Здоровье
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.
Как защититься:
- не употреблять спиртное,
- пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.
В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.
Гаджеты
Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.
Облучение
Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.
Вспышка
Между тем 29 января мощная вспышка произошла на Солнце.
Вспышка продлилась 61 минуту. От нее произошло вторжение в околоземное космическое пространство: нарушилась коротковолновая радиосвязь.
Эта вспышка стала второй за ночь. Ранее астрономы зафиксировали солнечную активность длительностью 28 минут.
Соответственно, дня через три Землю атакуют геоудары.
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