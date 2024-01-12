15 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Внезапно: о главной роли Западной Сибири в борьбе с угрожающим потеплением на планете рассказали исследователи

Международная группа ученых обнаружила высокую концентрацию атмосферных аэрозолей над Западной Сибирью.

Обитатели тайги
Обитатели тайги
Фото - Роман Воробьев, Татьяна Клименко

Они оказывают охлаждающий эффект и отражают часть солнечной энергии, указывает Газета.Ru.

Исследователи напомнили — в 2020 году Сибирь переживала полугодовую аномальную жару. И обнаружили — лесные выбросы, загрязнение окружающей среды и волна тепла создали идеальные условия для образования отражающих энергию светила аэрозолей. И они образуются весной в тайге.

О температуре

Высокие температуры могут стать обычным явлением для Западной Сибири в ближайшие годы.

Луч

Ранее сверхмощный космический луч неизвестной природы потряс исследователей. Дело в том, что астрофизики обнаружили редкую частицу сверхвысокой энергии.

Исследователи назвали ее частицей Аматэрасу — в честь богини Солнца из японской мифологии. Такая же сверхмощная частица наблюдалась до этого лишь однажды — в 1991 году.

Между тем точное происхождение высокоэнергетических частиц до сих пор не ясно. Возможно, они связаны с гамма-всплесками, выбросами сверхмассивных черных дыр в центрах галактик и другими причинами.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость