22 сентября
﻿
Жизнь

Внезапно горячую воду в Барнауле отключили в 105 домах. Адреса

В Барнауле из-за замены участка трубопровода по проспекту Калинина, 10, сообщили в СГК.

Горячая вода, душ
Горячая вода, душ
СС0

Воды не будет с 10:00 до 00:00. Без ресурса на день останутся дома, запитанные от магистрали М-224.

Полный список адресов:

Ранее мы рассказывали, как Алтайский край входит в отопительный сезон.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость