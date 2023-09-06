7 сентября
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Жизнь

Вместо Индии может появиться Бхарат. Почему страна хочет сменить название

Индия может вернуть историческое название Бхарат, сообщила газета The Economic Times.

Индия.
Индия.
CC0

Правительство Индии собирается внести соответствующую резолюцию 18-22 сентября во время специальной сессии парламента.

Руководитель Индийского нацконгресса Джайрам Рамеш в соцсетях сообщил, что официальные приглашения на ужин стран G20 отправили от имени президента Бхарата, а не президента Индии.

Рамеш уточнил, что в ст. 1 Конституции страны может гласить: «Бхарат, который был Индией, должен стать Союзом штатов».

Сейчас официальное название Индии - Республика Индия. Сами граждане называют ее Синдху - по древнему названию реки Инд.

Бхарат - название на языке хинди, на котором говорят индусы.

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