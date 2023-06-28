Власти заявили о скором окончании реконструкции моста на проспекте Ленина

Полный монтаж балок пролетных строений завершат в середине августа, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты завершили монтаж пролетного строения между первой и второй опорами, а также смонтировали здесь восемь балок.

Строители начали частично монтировать балки следующего пролета. Сейчас они собирают блоки, их которых будут состоять балки. Завершить из монтаж планируют до середины августа.

Параллельно начнут обустраивать проезжую часть: уже в июле строители начнут устанавливать опалубку на первых двух пролетах.

На третьей опоре подготавливают арматурные каркасы, а на четвертой — устанавливают опалубку. По плану к концу этой недели опоры будут полностью готовы.

Ранее на мосту по пр. Ленина приступили к очередному этапу ремонта.