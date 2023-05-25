Власти Первомайского района рассказали о переполненных дорогах и школах министру строительства

Количество домов в поселках Первомайского района с каждом годом кратно увеличивается, но социальная и дорожная инфраструктура не поспевает за этими изменениями. О масштабе проблем и недобросовестных застройщиках местные власти рассказали министру строительства и ЖКХ Алтайского края Ивану Гилеву на круглом столе в ИД «Алтапресс».

Сейчас Первомайский район — лидер индивидуального жилищного строительства в регионе.

«Последние два года уже стали рекордными, на нас приходится около 10% жилья, которое сдавалось в Алтайском крае», - сказал Алексей Никулин, замглавы района. При этом количество населенных пунктов не изменилось.

С развитием поселков увеличивается транспортный поток. Как отметила глава района Юлия Фролова, дороги в Фирсово и Бобровку по утрам и вечерам с ним уже не справляются.

Кроме того, есть и проблема строительства дорог к новым микрорайонам. Уже сложившиеся участки поселков становятся транзитными, что, разумеется, не нравится тем, кто переселился в частный дом ради тишины и покоя. В таком положении, например, рискуют оказаться жители «Фирсовой Слободы 2».

Юлия Фролова, глава Первомайского района. Круглый стол по ИЖС в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова

«Мы строим внутриквартальные дороги. Но в сети внутри района мы бессильны без участия правительства», - отметил директор компании «Фирсова Слобода» Михаил Кочетов.

Официально хватает

Переполнены не только дороги, но и образовательные учреждения. В районе сейчас строят две новые школы.

Как ранее рассказала глава Санниковского сельсовета Елена Кудашкина, чтобы защищать проекты и получать деньги на новое строительство, официальные данные должны доказывать, что в поселке для этого проживает достаточное количество людей.

Эти данные — прописки. Если новых сельчан нет на бумаге, получается, что и школ «хватает» для тех, кто официально живет в поселке.

Однако без инфраструктуры покупатели не желают регистрироваться по новому месту жительства. Получается замкнутый круг.

Алексей Никулин, замглавы Первомайского района. Круглый стол по ИЖС в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова

Как отметил Алексей Никулин, во всем Первомайском районе на самом деле проживает примерно вдвое больше людей, чем принято считать. Это осознание пришло к властям после организации централизованного сбора мусора.

Перегружены сети

Обсудили и проблемы жителей, которые столкнулись с недобросовестными застройщиками.

«Они много обещали потенциальным покупателям, например, организовать инфраструктуру и досуг, а потом все бросали. Не получив обещанного жители идут с невыполненным и требуют этого от муниципалита. Стараемся решать такие вопросы по мере возможности», - сказал Алексей Никулин

Он отметил, что это не касается крупных застройщиков, вроде «Фирсовой Слободы» и «Лосихина острова».

Также недобросовестные строительные компании пытаются пользоваться старой инженерной инфраструктурой, в том числе электрическими сетями и водопроводом.

Участники обсуждения предложили создать реестр добросовестных застройщиков индивидуального жилья, а также усилить контроль в этом сегменте рынка.