29 мая
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Жизнь

Власти объяснили, почему в Барнауле не строят футбольный манеж за 550 млн рублей

Министерство спорта Алтайского края не получило вовремя проектно-сметную документацию (ПСД) на новый футбольный манеж в Барнауле. Об этом на прошлой неделе сообщил руководитель ведомства Максим Рябцев. Судя по всему, проект еще будет дорабатываться.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

Во время прямого эфира Центра управления регионом министру спорта задали вопрос относительно футбольного манежа, о котором уже давно идут разговоры.

Чиновник пояснил, что в апреле должно было быть готовым заключение на ПСД, однако получить его вовремя так и не удалось. Документацию готовит компания из Екатеринбурга.

"Ведем претенциозные работы. По их итогам примем определенные решения", – сообщил Максим Рябцев.

Как стало известно altapress.ru, проблемы могут быть связаны с тем, что запроектированный объект по своим габаритам может не пройти лицензирование по стандартам Российского футбольного союза.

Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Открытие филиала академии футбола имени Льва Яшина.
Дмитрий Лямзин

А это значит, что проводить в нем официальные матчи профессиональных команд будет невозможно.

Ранее сообщалось, что построить полноразмерный футбольный манеж планируется на территории стадиона "Трансмаш", земля которого находится в краевой собственности.

Под строительство планировали отдать "нижнее" поле, а "верхнее" оставить под тренировки. В 2019 году по проекту "Спорт-норма жизни" на нем постелили новое футбольное покрытие.

На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле
пресс-служба ФК "Динамо-Барнаул"

Стоимость манежа в 2021 году, когда о проекте только заговорили, оценивалась в 550 млн рублей.

Напомним, в настоящий момент в Барнауле функционирует только один подобный объект - "Темп", однако его размеры позволяют принимать матчи только любительской лиги.

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