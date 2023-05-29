Власти объяснили, почему в Барнауле не строят футбольный манеж за 550 млн рублей

Министерство спорта Алтайского края не получило вовремя проектно-сметную документацию (ПСД) на новый футбольный манеж в Барнауле. Об этом на прошлой неделе сообщил руководитель ведомства Максим Рябцев. Судя по всему, проект еще будет дорабатываться.

Во время прямого эфира Центра управления регионом министру спорта задали вопрос относительно футбольного манежа, о котором уже давно идут разговоры.

Чиновник пояснил, что в апреле должно было быть готовым заключение на ПСД, однако получить его вовремя так и не удалось. Документацию готовит компания из Екатеринбурга.

"Ведем претенциозные работы. По их итогам примем определенные решения", – сообщил Максим Рябцев.

Как стало известно altapress.ru, проблемы могут быть связаны с тем, что запроектированный объект по своим габаритам может не пройти лицензирование по стандартам Российского футбольного союза.

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А это значит, что проводить в нем официальные матчи профессиональных команд будет невозможно.

Ранее сообщалось, что построить полноразмерный футбольный манеж планируется на территории стадиона "Трансмаш", земля которого находится в краевой собственности.

Под строительство планировали отдать "нижнее" поле, а "верхнее" оставить под тренировки. В 2019 году по проекту "Спорт-норма жизни" на нем постелили новое футбольное покрытие.

На стадионе Трансмаш меняют футбольное поле пресс-служба ФК "Динамо-Барнаул"

Стоимость манежа в 2021 году, когда о проекте только заговорили, оценивалась в 550 млн рублей.

Напомним, в настоящий момент в Барнауле функционирует только один подобный объект - "Темп", однако его размеры позволяют принимать матчи только любительской лиги.