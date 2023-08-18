20 августа
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Жизнь

Власти Барнаула потратят полмиллиона рублей на расчистку и углубление Пивоварки

Должны пройти работы по восстановлению водопропускной способности русла реки.

Река Пивоварка в Барнауле. Август 2020 года.
Река Пивоварка в Барнауле. Август 2020 года.
vk.com/barneos22.

Власти Барнаула готовы на это выделить 585, 5 тыс. рублей. Лот появился на сайте госзакупок 17 августа. Подрядчики могут подавать заявки до 25 августа. Саму работу он должен выполнить до 31 октября 2023 года с даты заключения контракты.

Компания, которая победит должна будет сделать следующее:

  • убрать прибрежную полосу зеркала воды;
  • вручную достать из воды крупногабаритные предметы весом до 60 кг;
  • вырубить засохшие кустарники и поросль в прибрежной зоне;
  • повалить деревья (кроме тополей) с диаметром ствола до 36 сантиметров без корчевки пня.

Все эти мероприятия должны восстановить водопропускную способность русла реки.Однако, компания должна будет сохранить на территории работ озеленения и объекты благоустройства. Все отходы тоже нужно будет вывозить самостоятельно.

Ранее в Барнауле пообещали большую реконструкцию автовокзала в ближайшие годы.

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