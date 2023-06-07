7 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Власти Барнаула объяснили, почему в микрорайонах города отсутствует холодная вода

В мэрии Барнаула назвали причину, по которой в микрорайонах города периодически отсутствует холодная вода. Данный вопрос обсудили на оперативном совещании по вопросу организации водоснабжения пригородной зоны в период аномальной жары.

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Причины отсутствия холодной воды связаны с поливом приусадебных участков, газонов, а также наполнением бассейнов, заявил директор по производству «Барнаульский водоканал» Дмитрий Власов.

За последние несколько дней разбор воды увеличился в два раза, а в отдельных поселках, такие как Спутник - в три с половиной раза.

«Все обращения, поступающие от граждан, мы держим на контроле и стараемся оперативно решить. Там, где возможно вводим дополнительные мощности, выполняем переподключение потребителей, производим регулировку запорной арматуры. На водозаборе в поселке Спутник организовано дежурство ответственных лиц», - пояснил Власов.

За последние сутки в ЕДДС и районы города поступило порядка 70 обращений. Большая часть из них от жителей пригородной зоны Индустриального и Центрального районов. Страдают поселки Бельмесево, Сибирская долина, Ягодный, Благодатное.

Жителей поселков просят по возможности рационально использовать воду, особенно в период аномальной жары.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость