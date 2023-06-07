Власти Барнаула объяснили, почему в микрорайонах города отсутствует холодная вода

В мэрии Барнаула назвали причину, по которой в микрорайонах города периодически отсутствует холодная вода. Данный вопрос обсудили на оперативном совещании по вопросу организации водоснабжения пригородной зоны в период аномальной жары.

Причины отсутствия холодной воды связаны с поливом приусадебных участков, газонов, а также наполнением бассейнов, заявил директор по производству «Барнаульский водоканал» Дмитрий Власов.

За последние несколько дней разбор воды увеличился в два раза, а в отдельных поселках, такие как Спутник - в три с половиной раза.

«Все обращения, поступающие от граждан, мы держим на контроле и стараемся оперативно решить. Там, где возможно вводим дополнительные мощности, выполняем переподключение потребителей, производим регулировку запорной арматуры. На водозаборе в поселке Спутник организовано дежурство ответственных лиц», - пояснил Власов.

За последние сутки в ЕДДС и районы города поступило порядка 70 обращений. Большая часть из них от жителей пригородной зоны Индустриального и Центрального районов. Страдают поселки Бельмесево, Сибирская долина, Ягодный, Благодатное.

Жителей поселков просят по возможности рационально использовать воду, особенно в период аномальной жары.