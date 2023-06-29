Власти Барнаула объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах

Городские власти предупредили барнаульцев об опасности купания в фонтанах.

Недавно волонтеры раздавали листовки с предупреждениями рядом с ТЦ "Россия" и около театра драмы.

Купаться запрещено по нескольким причинам. Во-первых, воду в фонтанах не обеззараживают и не очищают должным образом, поэтому после купания могут быть проблемы со здоровьем.

Кроме того, там могут купаться животные и птицы, которые переносят бактерии и загрязняют воду.

Третьей причиной запрета является дно фонтанов. Оно покрыто тонким слоев ила, поэтому там легко поскользнуться и упасть. Также на дне могут быть острые предметы.

Ранее барнаульцы, спасаясь от жары, начали массово купаться в фонтанах и прудах.