Владимир Шаманов высоко оценил алтайский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Генерал-полковник, Герой России, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Шаманов 8 июня побывал в региональном отделении государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» . Он открылся в Барнауле 30 мая. Как член наблюдательного совета фонда Владимир Шаманов высоко оценил созданные в алтайском филиале условия для оказания комплексной помощи участникам спецоперации и членам их семей. Генерал-полковник поговорил с бойцами и поздравил сотрудников фонда с Днем социального работника.

Руководитель филиала фонда Владимир Мидонов рассказал, что с момента открытия здесь приняли более 70 человек. Специалисты фонда помогают бойцам и членам их семей получить господдержку, пройти медицинскую и социальную реабилитацию, получить психологическую помощь, приобрести технические средства реабилитации и лекарства, пройти переобучение и трудоустроиться.

На днях мы заключили соглашение с краевой нотариальной палатой, которая будет оперативно помогать нашим ребятам по всему краю в составлении необходимых документов. Планируем, что в фонде будет работать юрист из адвокатской палаты Алтайского края. Есть потребность в социальных координаторах, которые индивидуально сопровождают каждого обратившегося в фонд. По краю сегодня чуть больше 45 координаторов, в Барнауле пока четверо. Один координатор должен сопровождать от 70 до 100 семей, у нас сейчас гораздо больше. В конце июля будет второй набор социальных координаторов, — рассказал Владимир Мидонов.

Заниматься этой работой приходят матери и жены участников СВО, сами бойцы. Среди них социальный координатор из Барнаула Иван Майдуров.

Я сам бывший участник спецоперации, проходил военную службу по контракту, в связи с ранением был уволен с военной службы. В министерстве социальной защиты мне сообщили, что идет набор социальных координаторов. Мне все очень нравится, я чувствую, что приношу пользу своим товарищам, которые возвращаются с фронта, — поделился Иван Майдуров.

По мнению Владимира Шаманова, филиал фонда «Защитники Отечества» в Барнауле соответствует лучшим стандартам в стране.

Я рад, что Алтайский край оказался в числе тех субъектов Российской Федерации, которые выделили для фонда достойное помещение, где есть все условия для людей с инвалидностью, доступны разные виды помощи. Здесь все способствует тому, чтобы человек в лице сотрудников фонда увидел своих единомышленников, — сказал Владимир Шаманов.

Вместе с ним в фонде побывал вице-губернатор Алтайского края, председатель регионального совета сторонников «Единой России» Игорь Степаненко. Партийные сторонники, объединяющие представителей самых разных добровольческих объединений, собственноручно принимали участие в создании филиала фонда: они приводили в порядок его помещения.

В завершении своего визита Владимир Шаманов поздравил с Днем социального работника координаторов фонда, поблагодарил их за вклад в общее дело и пожелал успешной работы.