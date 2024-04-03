Владимир Путин обсудил с Виктором Томенко ситуацию с паводком

Губернатор детально доложил Путину об обстановке в настоящее время. Сообщил, что сделано, и что предстоит сделать, чтобы максимально оказать помощь пострадавшим населённым пунктам и людям.
Также Томенко отметил, что ситуацию со своей стороны контролирует и министр МЧС России Александр Вячеславович Куренков.
В том числе губернатор обрадовал тем народ, что вода постепенно уходит и ситуация стабилизируется. Но это не отменяет круглосуточной работы правительства.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае число затопленных домов сократилось.
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