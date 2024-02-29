Владельцы телеграм-каналов смогут получать деньги за рекламу. Но есть нюанс

Известно, что в марте рекламная платформа мессенджера официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах.
Владельцы каналов смогут 50% от дохода, который Telegram получает от показа рекламы.
Однако есть нюанс — средства будут выплачиваться в криптовалюте Toncoin.
Дуров подчеркнул, что создатели контента смогут обналичить свои тонкоины либо реинвестировать их в продвижение своих каналов.
Ранее сообщалось, что россияне пожаловались на сбой в работе Telegram.
Самое важное - в нашем Telegram-канале