Многие хозяйки не покупают куличи, а выделяют день на Страстной неделе и пекут их сами. Чтобы испечь вкусные пасхальные куличи, необходимо знать некоторые секреты и правила. Подробнее о них расскажет altapress.ru .

Выбор продуктов

Мука для кулича должна быть сухая, яйца свежие, а молоко — пастеризованное, средней или высокой жирности. Также потребуется хорошее сливочное масло. На продуктах для кулича лучше не экономить и покупать только свежие.

Подготовка продуктов

Сухофрукты нужно хорошо промыть и обсушить. Орехи — нарубить заранее. Яйца, масло, молоко должны быть комнатной температуры.

Молоко иногда подогревают до 30-35 градусов, но не выше, иначе могут погибнуть дрожжи (они не выживают при температуре больше 40 градусов).

Дрожжи

Свежие дрожжи в палочках дают тесту аромат и хорошо его поднимают. Но если дрожжи неправильно хранились, они могут неприятно пахнуть. Запах у теста будет соответствующий.

У гранулированных дрожжей такой проблемы нет, но нужно брать только те пакетики, у которых не истек срок годности.

Опара

Можно делать кулич на опаре: заранее сделать заготовку для теста, добавив туда часть сахара, все дрожжи, молоко или теплую воду и часть муки. Все это нужно перемешать. Дрожжи начинают перерабатывать сахар, опара поднимается.

Можно делать тесто без опары. Вымешивать, чтобы оно отставало от стенок и оставить для расстаивания.

Замес

При удачном замесе тесто должно легко отлипать от рук и от стенок посуды. Часто советуют месить тесто исключительно руками, но можно использовать и миксер. Идеальный вариант — тестомес или планетарный миксер.

Расстаивание

При расстаивании, как опары, так и теста, их нужно закрывать крышкой или полотенцем.

Расстойка должна происходить в теплом, но не жарком месте.

Формы

Самые удобные — бумажные, одноразовые. В них потом кулич можно сразу подавать на стол.

Еще можно использовать силиконовые формы. Их не нужно ничем смазывать, а просто сразу залить тесто.

Формы с антипригарным покрытием можно смазать небольшим количеством топленого масла.

Количество теста

Чтобы получить более пышный и воздушный кулич, нужно заполнять форму тестом примерно на треть и дольше ждать, пока оно поднимется. Если нужен кулич поплотнее — тесто не должно быть выше половины формы.

Однако классический кулич — достаточно плотный. Также он хранится дольше, чем воздушный и пышный.

Выпечка

Куличи нужно ставить в хорошо прогретую духовку и выпекать, не открывая ее. От изменений температуры куличи падают.

Небольшие куличи выпекаются за 40-50 минут. Большие — около часа.

Обязательно нужно выждать время, необходимое куличу, и только потом открывать духовку и проверять выпечку. Если кулич пропекся, то у него меньше шансов провалиться при открывании дверцы.

Когда кулич будет готов, его нужно достать, положить на бок и укрыть полотенцем, лучше всего толстым и плотным.

Глазурь

Глазурь помогает сохранить кулич свежим. Подойдет обычная белковая, можно добавить в нее красители. Лучше всего, чтобы глазурь не была слишком жидкой, иначе она будет растекаться по верхушке кулича и в ней будут просветы.

Покрывать глазурью нужно полностью остывший кулич.

Хранение

Чтобы сохранить куличи свежими оставшиеся до Пасхи дни, их лучше завернуть в пищевую пленку и поставить в прохладное место. В холодильнике оставлять нежелательно. Иначе они быстро потеряют свою свежесть, аромат и вкус.

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