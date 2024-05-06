8 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Выяснилось, сколько потратили барнаульцы на продовольственных ярмарках

В ходе продовольственных ярмарок жители и гости Барнаула купили продукции на сумму более 10 млн рублей, сообщает «Барнаул».

На территории города 4 мая прошли предпасхальные продовольственные ярмарки. Всего было задействовано 6 площадок.

На 19 торговых точках ярмарок осуществлялась продажа пасхальных куличей от пекарен и кондитерских цехов. Общая сумма выручки составила 510 тыс. рублей.

Также отмечается, что в результате анализа, удалось установить, что цены на ярмарках в среднем ниже на 22,6%, чем в торговых сетях, и на 25,75%, чем на рынках города.

Напомним, что следующая продовольственная ярмарка пройдет 18 мая.

Ранее сообщалось, что на продуктовых ярмарках барнаульцы потратили в три раза меньше денег, чем обычно.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
«Галерейник» на свежем воздухе
«Песни Победы» в стиле джаз
Лекция «Не только Джоконда»
Что будет на фестивале «Гаражка»
Отправляемся наблюдать Солнце и Луну
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость