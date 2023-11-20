Вырванные деревья, разбросанные кормушки. Как выглядит Изумрудный парк в Барнауле после шторма

В воскресенье по Барнаулу прошелся шторм. Ветер снес крыши зданий, вырвал деревья с корнем, повалил автомобили. Парк "Изумрудный" закрыли на время природного "бунта". Корреспондент altapress.ru заглянул туда и поснимал его последствия.