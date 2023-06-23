25 июня
﻿
Жизнь

Выпускной 2023. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Выпускные балы в этом году проходят по стране 23-24 июня. Altapress.ru подготовил к этому дню приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Последний звонок в школе №125.
Последний звонок в школе №125.
Ирина Пергаева

Поздравления с выпускным в прозе

Поздравляю с выпускным! Желаю найти свое дело, свой путь, свою дорогу к счастью и успеху. А еще желаю не изменять своей мечте и всегда прислушиваться к своей интуиции. Пусть впереди будет огромное количество возможностей и шансов, знаковых встреч с хорошими людьми, которые станут мудрыми наставниками и настоящими помощниками. Пусть жизнь складывается самым лучшим для вас образом!

Поздравляю с выпускным! Пройден тяжелый путь, но самое интересное ждет впереди! Желаю успехов во взрослой жизни. Пусть каждая дверь, куда тебе хочется постучатся, открывается. Воплощай свои мечты в жизнь и ощущай счастье каждую секунду!

Вот он — и радостный, и немного грустный день в твоей жизни. День прощания со школой, день, который откроет для тебя новый путь к мечтам. Поздравляю с выпускным и желаю тебе никогда не сдаваться и уверенно идти к поставленным целям, и пусть дорога к этим целям будет легкой и беспрепятственной. Пусть последний школьный вальс закружит тебя в красивом вихре счастья, пусть этот день оставит в твоей памяти только веселые воспоминания, улыбки одноклассников и похвалы от любимых учителей. Удачи тебе и большого светлого будущего!

Последний звонок в школе №125.
Последний звонок в школе №125.
Ирина Пергаева

Поздравления с выпускным в стихах

Выпускной — новой жизни начало,
Школьный возраст уже позади.
Но не нужно ни слез, ни печали,
Вас прекрасное ждет впереди!

Вы запомните школьные годы
И друзей, что ходили в ваш класс.
Вы шпаргалки умело делили,
Педагоги болели за вас.

Мы желаем вам новых успехов
И стремлений к заветной мечте.
Исполнений, любви, достижений
И приятных событий в судьбе!

Пусть этот день запомнится надолго —
И первый бал, и первый выпускной.
Все мелкие обиды и тревоги
Уже остались где-то за спиной.

А впереди — рассветы и закаты,
Проектов, планов, целей громадье...
Уже уходит детство без возврата.
Другая жизнь идет — встречай ее!

Сегодня день весьма особый,
Когда сбываются мечты.
Ведь за спиной осталась школа:
Учеба, парты и звонки.

А впереди — широкий путь,
Где ждут великие свершения.
Пусть солнца радостного луч
Поможет вмиг добраться к цели.

Пусть неудачи закаляют,
Пускай вершины привлекают,
Пусть песня в жизни помогает,
А все завистники — рыдают!

Последний звонок в школе №125.
Последний звонок в школе №125.
Ирина Пергаева

Поздравления с выпускным в смс

Выпускной — прекрасный праздник!
Поздравления прими.
Эти светлые мгновенья
В памяти своей храни.

Я желаю, чтоб успешной
И красивой жизнь была,
Чтобы радостной и яркой
Была новая пора.

День сегодня не простой —
Долгожданный выпускной.
И смешались в сердце чувства:
Радость и немного грусти.

Но сегодня празднуй смело
И рассвет скорей встречай.
Мир огромный, безграничный
Для себя ты открывай!

Пусть подарит выпускной
Радость, окрыленье
И прекрасный мир большой,
Больше вдохновенья!

Ждет дорога впереди.
Пусть несет удачу
И поможет вам решить
В жизни все задачи!

Источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость