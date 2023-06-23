Поздравления с выпускным в прозе
Поздравляю с выпускным! Желаю найти свое дело, свой путь, свою дорогу к счастью и успеху. А еще желаю не изменять своей мечте и всегда прислушиваться к своей интуиции. Пусть впереди будет огромное количество возможностей и шансов, знаковых встреч с хорошими людьми, которые станут мудрыми наставниками и настоящими помощниками. Пусть жизнь складывается самым лучшим для вас образом!
Поздравляю с выпускным! Пройден тяжелый путь, но самое интересное ждет впереди! Желаю успехов во взрослой жизни. Пусть каждая дверь, куда тебе хочется постучатся, открывается. Воплощай свои мечты в жизнь и ощущай счастье каждую секунду!
Вот он — и радостный, и немного грустный день в твоей жизни. День прощания со школой, день, который откроет для тебя новый путь к мечтам. Поздравляю с выпускным и желаю тебе никогда не сдаваться и уверенно идти к поставленным целям, и пусть дорога к этим целям будет легкой и беспрепятственной. Пусть последний школьный вальс закружит тебя в красивом вихре счастья, пусть этот день оставит в твоей памяти только веселые воспоминания, улыбки одноклассников и похвалы от любимых учителей. Удачи тебе и большого светлого будущего!
Поздравления с выпускным в стихах
Выпускной — новой жизни начало,
Школьный возраст уже позади.
Но не нужно ни слез, ни печали,
Вас прекрасное ждет впереди!
Вы запомните школьные годы
И друзей, что ходили в ваш класс.
Вы шпаргалки умело делили,
Педагоги болели за вас.
Мы желаем вам новых успехов
И стремлений к заветной мечте.
Исполнений, любви, достижений
И приятных событий в судьбе!
Пусть этот день запомнится надолго —
И первый бал, и первый выпускной.
Все мелкие обиды и тревоги
Уже остались где-то за спиной.
А впереди — рассветы и закаты,
Проектов, планов, целей громадье...
Уже уходит детство без возврата.
Другая жизнь идет — встречай ее!
Сегодня день весьма особый,
Когда сбываются мечты.
Ведь за спиной осталась школа:
Учеба, парты и звонки.
А впереди — широкий путь,
Где ждут великие свершения.
Пусть солнца радостного луч
Поможет вмиг добраться к цели.
Пусть неудачи закаляют,
Пускай вершины привлекают,
Пусть песня в жизни помогает,
А все завистники — рыдают!
Поздравления с выпускным в смс
Выпускной — прекрасный праздник!
Поздравления прими.
Эти светлые мгновенья
В памяти своей храни.
Я желаю, чтоб успешной
И красивой жизнь была,
Чтобы радостной и яркой
Была новая пора.
День сегодня не простой —
Долгожданный выпускной.
И смешались в сердце чувства:
Радость и немного грусти.
Но сегодня празднуй смело
И рассвет скорей встречай.
Мир огромный, безграничный
Для себя ты открывай!
Пусть подарит выпускной
Радость, окрыленье
И прекрасный мир большой,
Больше вдохновенья!
Ждет дорога впереди.
Пусть несет удачу
И поможет вам решить
В жизни все задачи!