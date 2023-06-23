Поздравляю с выпускным! Желаю найти свое дело, свой путь, свою дорогу к счастью и успеху. А еще желаю не изменять своей мечте и всегда прислушиваться к своей интуиции. Пусть впереди будет огромное количество возможностей и шансов, знаковых встреч с хорошими людьми, которые станут мудрыми наставниками и настоящими помощниками. Пусть жизнь складывается самым лучшим для вас образом!

Вот он — и радостный, и немного грустный день в твоей жизни. День прощания со школой, день, который откроет для тебя новый путь к мечтам. Поздравляю с выпускным и желаю тебе никогда не сдаваться и уверенно идти к поставленным целям, и пусть дорога к этим целям будет легкой и беспрепятственной. Пусть последний школьный вальс закружит тебя в красивом вихре счастья, пусть этот день оставит в твоей памяти только веселые воспоминания, улыбки одноклассников и похвалы от любимых учителей. Удачи тебе и большого светлого будущего!