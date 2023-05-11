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Жизнь

Виновный в смертельной аварии таксист из Барнаула обжаловал приговор

Таксист Фирдавс Умаров обжаловал приговор за смертельное ДТП на Павловском тракте в Барнауле, в котором погибли женщина с ребенком.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Напомним, 24 апреля стало известно, что Умаров получил шесть лет и восемь месяцев в исправительной колонии общего режима из семи возможных лет.

Ранее адвокат Саламадин признавал, что ДТП оказалось резонансным и погибли люди, однако все равно считает приговор излишне жестким, передает amic.ru.

"В аналогичных случаях суды, как правило, ограничивались меньшим сроком", – комментировал ранее правозащитник.

3 мая Саламадин подал апелляцию. Теперь делом займется краевой суд - предположительно, в июне.

При этом свое несогласие с приговором выразила и прокуратура - они запрашивали для Умарова шесть лет и десять месяцев.

Ольга Матвеева.
Ольга Матвеева.
Дмитрий Лямзин

Что произошло?

Трагедия произошла на Павловском тракте больше года назад - в марте 2022 года. Пять автомобилей столкнулись друг с другом на Павловском тракте.

По официальной версии, 29-летний водитель такси на большой скорости задел другой автомобиль, из-за чего его выбросило на встречную полосу - произошло столкновение с еще тремя машинами.

Пассажиров такси - женщину и одного ребенка - выкинуло из салона на проезжую часть, они скончались на месте. Еще один мальчик был пристегнут, но получил тяжелые травмы и стал инвалидом.

Ранее altapress.ru выслушал историю Ольги Матвеевой, потерявшей в этом ДТП дочь и внука.

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