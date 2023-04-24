25 апреля
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Жизнь

Вынесли приговор барнаульскому таксисту, из-за которого в страшной аварии погибли женщина с ребенком

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор водителю такси, Фирдавсу Умарову за ДТП, в котором погибла 28-летняя женщина и ее шестилетний сын.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Согласно приговору суда, 29-летний Фирдавс Умаров осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Суд признал водителя такси виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев. Умаров будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Его лишат права управления транспортным средством на срок 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Что произошло?

Напоминаем, что трагедия произошла на Павловском тракте больше года назад, в марте 2022 года. На трассе пять автомобилей столкнулись друг с другом.

По официальной версии, 29-летний водитель такси на большой скорости задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречную полосу.

Там он столкнулся с еще тремя автомобилями. В итоге женщину и ребенка выкинуло из салона такси на проезжую часть, от чего они погибли. Еще один мальчик был пристегнут, но получил тяжелые травмы и стал инвалидом.

Ранее altapress.ru выслушал историю Ольги Матвеевой, потерявшей в этом ДТП дочь и внука.

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