Виктория, клубника, земляника: о секретах самой популярной ягоды рассказал эксперт

Много лет ее называли «Викторией» — по названию одного из сортов. Очень часто дачники зовут сладкую ягоду клубникой.

На самом деле — это земляника садовая, ананасная или крупноплодная. Это самая хлопотная в выращивании, но самая любимая ягода садоводов и покупателей.

И пик ее сбора приходится на июль. В этом году она особенно сладкая и вкусная.

Посадка

На одном месте земляничные кусты нельзя держать более трех лет, рассказал завкафедрой земледелия Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев, пишет vn.ru.

Ежегодно надо делать новую посадку. Брать «усы» молодых растений, тех, которые были посажены, например, в прошлом году. Они — самые здоровые и самые чистые».

Для посадочного материала лучше всего брать первый или второй узел розетки от маточного куста.

На первый-второй год плодоношение самое обильное. Больше трех лет растения не держат. Плодоносить старая плантация будет, но на обильные урожаи можно не рассчитывать.

А готовить посадочный материал можно уже сейчас.

Вредители и болезни земляники

Серая гниль и земляничный клещ — главные напасти земляничной плантации. Главное условие для борьбы с вредителями — регулярное обновление посадок.

В сезон сбора урожая обрабатывать их уже нельзя, а на следующий сезон можно растения обезопасить простым и надежным способом — обрезать кусты сразу после сбора урожая.

Самая сладкая

Вкус ягоды зависит и от сорта, и от условий созревания. Чем жарче и суше лето — тем слаще ягода. Эксперт отметил Фестивальную ромашку, Даренку, Юния Смайдс и Царицу.

Ягодный рай

Ранее стало известно, при каком условии на даче клубнику можно собирать ведрами.

Если дождей нет, то гряды с клубникой поливают не реже одного раза в неделю, хорошо промачивая грунт. Поливать предпочтительно дождеванием – до цветения, после — в поливочные борозды, расположенные в междурядьях, поскольку клубничная корневая система раскидистая.

Полив клубники проводят по вечерам или утрам, теплой отстоянной водой.

Уход

Специалисты советуют ухаживать за кустами клубники нужно в течение всей вегетации. Только так можно вырастить мощные растения с большим количеством ягод.

Лишней травы на клубничных грядках не должно быть. Нужно удалять сорняки любых видов, они угнетают растения, в итоге ягоды мельчают, становятся кислыми. Количество необходимых прополок за сезон – 6-8, в дождливый год, возможно, потребуется и больше.

Одновременно с прополками нужно обрывать усы (лучше отрезать секатором или ножницами), если они не нужны, чтобы они не перетягивали питание на себя.