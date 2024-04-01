1 апреля
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Жизнь

Викторина «Как избежать аварийно-опасных ситуаций на дороге?»

Предлагаем вам пройти тест на знание основных правил дорожного движения.

Соблюдайте на дороге правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Соблюдайте на дороге правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.
Фото: Анна Зайкова.

Того, кто первым правильно ответит на вопросы викторины, ждёт поощрительный приз.

Ответы принимаются в течение семи дней, итоги подведём 8 апреля.

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