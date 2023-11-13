Викторина «Движение в жилой зоне»

Того, кто первым правильно ответит на вопросы викторины, ждут поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Вручение призов состоится в декабре.
Предлагаем вам пройти тест на знание основных правил дорожного движения, связанных с таким ответственным делом, как движение в жилой зоне.
Того, кто первым правильно ответит на вопросы викторины, ждут поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Вручение призов состоится в декабре.
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