Викторина «Безопасность детей и подростков на дорогах»

Тех, кто правильно ответит на вопросы, ждут поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Итоги викторины подведем в пятницу 13 октября.
Предлагаем вам пройти тест на знание основных правил дорожного движения, в части перевозки детей и подростков на личном и общественном транспорте, а также их самостоятельного участия в дорожном движении.
Тех, кто правильно ответит на вопросы, ждут поощрительные призы от Госавтоинспекции Алтайского края.
Итоги викторины подведем в пятницу 13 октября.
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